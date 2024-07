Calegari estava em conversas com o Famalicão, de Portugal, desde o final de junho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 12/07/2024 15:02 | Atualizado 12/07/2024 15:06

Rio - As negociações entre Calegari e o Famalicão, de Portugal, emperraram. O lateral do Fluminense estava em conversas avançadas com o clube português desde o final do mês de junho.

Ele seria emprestado até meados de 2025, com opção de compra ao final do período. No entanto, as novas regras de imigração impostas pelo país fizeram com que o negócio congelasse, de acordo com a "Record Portugal". As partes ainda vão decidir se irão reatar as conversas.



Revelado no Fluminense, o jogador retornou aos gramados recentemente, após nove meses se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, ocorrida em 2023, quando defendia o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, por empréstimo.