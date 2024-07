Estádio Presidente Manoel Schwartz, em Laranjeiras - Reprodução

Estádio Presidente Manoel Schwartz, em LaranjeirasReprodução

Publicado 13/07/2024 16:04

Rio - O Fluminense ainda nutre o desejo de reformar o Estádio Manoel Schwartz, nas Laranjeiras, para voltar a jogar dentro da própria casa após décadas. Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes admitiu que está em conversas avançadas na negociação do potencial construtivo da sede tricolor.

Na publicação, o prefeito do Rio de Janeiro lembrou que negociou a cessão do terreno do CT Carlos Castilho, em 2013. Na época, o presidente tricolor era Peter Siemsen, enquanto Mário Bittencourt, atual mandatário, era o vice de futebol. O centro de treinamento do Fluminense foi inaugurado em 2016.

"Negociei com Peter (Siemsen) e Mario (Bittencourt) para viabilizar o CT do Fluminense nas melhores condições e agora estou negociando potencial construtivo das Laranjeiras para ajudar o clube. Tudo avançando", disse o prefeito.

O Fluminense aguarda que a Prefeitura do Rio envie o projeto de lei para ser aprovado na Câmara dos Vereadores. A expectativa é que, com a aprovação, o Tricolor possa arrecadar entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões para iniciar as obras, que também inclui toda a sede.

A situação é semelhante do Vasco com São Januário. A sede das Laranjeiras é tombada como patrimônio cultural desde 1998. O projeto de reforma prevê capacidade entre 6,5 mil e 8 mil pessoas. Além de receber jogos dos profissionais de menor porte, o estádio seguiria recebendo o futebol feminino e a base.

Com o potencial construtivo, o Fluminense não ganha um terreno, mas sim a possibilidade de negociar uma área em outra região da cidade, como na Zona Oeste. O dinheiro arrecadado com essa negociação seria utilizado para a reforma da sede.