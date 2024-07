Daniel perdeu espaço no Fluminense em 2024 - Divulgação / Dibba Al Hisn

Publicado 13/07/2024 14:40 | Atualizado 13/07/2024 14:45

Rio - Campeão da Libertadores pelo Fluminense , o meia Daniel está de casa nova. O jogador, de 28 anos, foi anunciado pelo Dibba Al Hisn, dos Emirados Árabes, neste sábado (13). Ele, inclusive, encerrou seu vínculo com o Tricolor para defender o clube do Oriente Médio.

#ترحيب



نادي دبـا الحصن لكرة القدم يتعاقد مع اللاعب دانيال سيمو لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم



Welcome Daniel Simoes pic.twitter.com/DXUImoogLi — نـادي دبـا الحصن لكـرة القـدم (@dhclubfc) July 13, 2024

Daniel estava desde o início do ano emprestado ao Atlético-GO, já que havia perdido bastante espaço com a chegada de reforços. Por lá, no entanto, acabou fazendo somente 13 jogos, com um gol e uma assistência. Em junho, interrompeu o empréstimo com o clube goiano, após receber a proposta da equipe do Oriente Médio.

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, o meia retornou ao clube em julho do ano passado, após defender o Bahia. Ele entrou em campo em 14 jogos com a camisa tricolor na sua segunda passagem. Nessas ocasiões, deu uma assistência: o lançamento para o gol de John Kennedy contra o Argentinos Juniors, no Maracanã, que selou a classificação tricolor para as quartas de finais da Libertadores de 2023.