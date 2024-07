Cano com seu filho Lorenzo no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Cano com seu filho Lorenzo no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 13/07/2024 14:10 | Atualizado 13/07/2024 14:13

Rio - Ídolos do futebol mundial, Lionel Messi e Luis Suárez enviaram mensagens parabenizando Lorenzo, filho de Germán Cano, que está completando seis anos neste sábado (13). O atacante do Fluminense compartilhou os vídeos em suas redes sociais.

Simplesmente Lionel Messi e Luisito Suárez desejando feliz aniversário pro Lorenzo. pic.twitter.com/F4qwePE0aD — Gabriel (@gabrielffc17) July 13, 2024

"Olá, Lolo, feliz aniversário. Espero que você se divirta e aproveite seu dia. Te mando um abraço enorme e tudo de bom. Um beijo", disse Messi.



"Olá, Lorenzo. Em um dia tão especial, gostaria de te desejar feliz aniversário. Um grande abraço", declarou Suárez.

Em campo, Cano não vive boa fase no Fluminense nesta temporada. Em 28 jogos, são apenas cinco gols marcados. Atualmente, o argentino está há 12 partidas sem colocar a bola na rede, seu maior jejum no Tricolor e no futebol brasileiro.



Após estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo na última rodada, contra o Criciúma, a tendência é de que o camisa 14 retorne na próxima semana, quando o Fluminense enfrenta o Cuiabá no domingo (21), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal.