Kevin Serna é um dos alvos do FluminenseDivulgação

Publicado 14/07/2024 08:40

Rio - O Fluminense encaminhou a contratação do atacante Kevin Serna, do Alianza Lima, do Peru. O clube carioca aguarda o colombiano no Rio de Janeiro para a realização de exames e a assinatura do contrato. A informação é do "ge".

O desejo do clube peruano era que o Fluminense pagasse o montante referetente à multa rescisória do atleta, no valor de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões, na cotação atual). No entanto, as partes chegaram a um acordo para que a quantia diminuísse. Com isso, o Tricolor irá desembolsar 1,8 milhão de dólares (quase R$ 10 milhões) por 70% do jogador.



Serna, inclusive, repostou mensagens de torcedores se despedindo dele em suas redes sociais. O atacante atuou na vitória do Alianza Lima sobre o César Vallejo, no último sábado (13), por 3 a 2. Ele sofreu um pênalti convertido pelo veterano Hernán Barcos.