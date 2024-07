Thiago Silva já pode estrear pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 15/07/2024 07:30

Rio - O Fluminense ainda nutre a esperança por dias melhores. O técnico Mano Menezes terá uma semana livre de trabalho e contará com o zagueiro Thiago Silva, que já está à disposição para estrear, o retorno do atacante Jhon Arias, que estava na Copa América, e as chegadas de possíveis reforços nos próximos dias.

Os reforços aguardados são o volante Nonato, que estava no Santos, e o atacante colombiano Kevin Serna, do Alianza Lima, do Peru. Ambos já estão acertados com o Fluminense e devem ser anunciados em breve. O clube também negocia com o volante Facundo Bernal , do Defensor, do Uruguai.

A principal expectativa dos tricolores, no entanto, está em Thiago Silva e Jhon Arias. O zagueiro, de 39 anos, já está regularizado e poderá estrear contra o Cuiabá, dia 21, na Arena Pantanal. Já o colombiano, que estava disputando a Copa América, também é aguardado nos próximos dias.

Além disso, o Fluminense também aproveitará a semana livre para recuperar os lesionados. O zagueiro Felipe Melo e o lateral-esquerdo Marcelo já estavam em transição e devem ter condições de jogo. Já o meia Lima e os atacantes Germán Cano e Isaac também devem voltar a treinar nos próximos dias.

Portanto, o técnico Mano Menezes terá pela primeira vez uma semana livre com quase todo "time ideal" à disposição. O treinador busca introduzir mais o seu jeito no time para conseguir recolocar o Fluminense nos trilhos e reagir no Brasileirão, onde ocupa a lanterna com apenas oito pontos.