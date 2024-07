Facundo Bernal em ação pelo Defensor-URU - Divulgação

Facundo Bernal em ação pelo Defensor-URUDivulgação

Publicado 14/07/2024 21:30 | Atualizado 14/07/2024 21:34

Rio - O Botafogo não descarta realizar novas aquisições nesta janela de transferência. O Alvinegro sondou a situação do volante Facundo Bernal, do Defensor, do Uruguai, e pode entrar na disputa com o Fluminense pelo jogador, segundo o "ge".

O jogador, de 20 anos, tem multa rescisória de US$ 6 milhões de dólares (cerca de R$ 32,5 milhões). Bernal é considerado uma promessa do futebol uruguaio e é visto com enorme potencial. Entretanto, pelo menos por enquanto, não passou do interesse.

Facundo Bernal chegaria para um setor que conta com nomes como Allan, Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê. O primeiro, inclusive, chegou também nesta janela de transferências e já tinha pré-contrato assinado desde janeiro.