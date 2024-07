Eduardo Paes deu atualizações sobre o CT do Botafogo e a retirada da pista de atlestimo do Nilton Santos - Reprodução / X

Publicado 13/07/2024 13:10

Rio - Prefeito do Rio, Eduardo Paes afirmou, em vídeo publicado nas suas redes sociais, na manhã deste sábado (13), que aceita doar terreno para o CT do Botafogo . Ele, no entanto, afirmou que não poderá dar a propriedade para a SAF do Glorioso.

"O Botafogo tem dois pleitos importantes. O primeiro é sobre centro de treinamento. Estou super disposto a ceder área municipal para o CT do Botafogo. Agora, tem o clube de interesse público e a SAF", disse Eduardo Paes, que prosseguiu:

"Não podemos dar para a SAF uma propriedade, área, para ser de multiclubes. É bom para o Rio, queremos que John Textor faça seu CT para todos os clubes que é dono no Rio de Janeiro, mas, como é atividade econômica, não podemos usar a estrela solitária no amor. Centro de treinamento em tamanho normal, área que o município tenha, está liberado, vamos dar, sem problema nenhum".

Além disso, Paes entrou em detalhes sobre a retirada da pista do Estádio Nilton Santos, assunto de desejo de torcedores e de John Textor, dono da SAF do Botafogo. De acordo com o prefeito, a ação só poderá ser feita, caso haja uma solução para o Célio de Barros.



"Para a gente poder discutir uma alternativa para o Engenhão, a gente precisa ter uma pista de atletismo do Rio. Tenho muita dificuldade de falar que está autorizado destruir a pista de atletismo sem que essa alternativa surja. Então o Célio de Barros precisa voltar", afirmou o prefeito, que continuou:

"Eu estou disposto a ajudar na negociação, já que o Célio de Barros é um equipamento estadual. A distância de uma pista de atletismo acaba sendo muito ruim (para torcer no estádio). Eu como vascaíno sei o que isso importa para o jogo. Portanto sou favorável, mas precisa ter encaminhamento com o atletismo", finalizou.