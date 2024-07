Bombito disputou a Copa América - AFP

Publicado 13/07/2024 08:50 | Atualizado 13/07/2024 09:30

Rio - Em busca de um zagueiro para reforçar o elenco para o segundo semestre, o Botafogo terá que buscar um novo nome no mercado. O canadense Moïse Bombito, de 24 anos, se manteve firme na decisão de não atuar no futebol brasileiro nesta temporada. As informações são do portal "GE".

O atleta, que é titular da seleção do seu país, continua negociando com a Engle Football, e deseja atuar pelo Lyon. John Textor, que administra a holding esportiva, entendia que seria importante para Bombito atuar no Botafogo. Há um acordo salarial entre as partes, mas o Colorado Rapis, equipe do canadense, não aceitou a proposta do grupo norte-americano.



O canadense está apenas na segunda temporada como jogador profissional disputou 30 jogos pelo Colorado Rapids. O grupo comandado por John Textor enxerga potencial no jovem zagueiro, que tem como principal característica a velocidade.



Sem Bombito, o Alvinegro irá buscar um novo nome. John Textor já afirmou que poderá fazer um investimento de até R$ 56 milhões. O Botafogo também deseja a contratação de um lateral-direito.