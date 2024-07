Artur Jorge abordou vitória do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Artur Jorge abordou vitória do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/07/2024 13:20

Em 47 jogos, o Botafogo venceu 21 vezes, enquanto os rivais na tabela do Campeonato Brasileiro triunfaram em 20 oportunidades. Os dados são do perfil 'FogoStats'.

A equipe de Artur Jorge vem fazendo uma grande campanha no primeiro turno do torneio nacional. São 33 pontos conquistados, dez vitórias, três empates e três derrotas.



Apesar do bom retrospecto longe do Nilton Santos, dois dos três reveses na atual edição do Campeonato Brasileiro foram fora de casa — contra Cruzeiro e Criciúma. No geral, o clube ainda conta com cinco vitórias e dois empates na condição de visitante.

A equipe alvinegra retorna à campo na próxima quarta (17), às 21h30 (de Brasília) contra o Palmeiras.