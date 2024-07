André, volante do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

André, volante do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 17/07/2024 17:09

Rio - O Fluminense negocia com o Fulham, da Inglaterra, os valores para a venda do volante André. De acordo com o "ge", o Tricolor recusou a oferta enviada pelos ingleses e apresentou uma contraproposta. As partes tentam chegar a um acordo para a transferência.

LEIA MAIS: Cano volta a treinar e aumenta opções de Mano Menezes

Segundo a "Sky Sports", o Fulham chegou ainda mais forte para contratar André após vender João Palhinha ao Bayern de Munique por 46 milhões de euros (R$ 270 milhões). O volante tricolor é um sonho antigo do clube inglês, e especula-se que a transferência pode girar em torno de 25 milhões de libras (algo em torno de R$ 180 milhões).

André passou os últimos dois meses em recuperação de lesão. Após uma dividia contra um jogador do Cerro Porteño (PAR), em abril, ele passou por exames e foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. O volante se recuperou recentemente e voltou a jogar no dia 4 de julho, no empate em 1 a 1 do Fluminense com o Internacional, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Formado na base de Xerém, André se profissionalizou em 2020 e é titular desde 2021. Ele foi peça fundamental nos títulos da Libertadores, em 2023, no bicampeonato carioca, em 2022 e 2023, e na Recopa Sul-Americana, neste ano. O volante tem contrato com o Fluminense válido até o fim de 2026.