Cano voltou a treinar com bola e deve ficar à disposição para a próxima partida do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 17/07/2024 11:50 | Atualizado 17/07/2024 11:52

Rio - O técnico Mano Menezes deve ter reforços à disposição para o próximo compromisso do Fluminense. O zagueiro Manoel, o meia Lima e os atacantes Cano e Isaac voltaram a treinar com bola na última segunda-feira (15) e devem ficar disponíveis para o jogo contra o Cuiabá, domingo (21), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O Fluminense se reapresentou na última segunda-feira (15) e tem a semana livre para trabalhar antes do jogo contra o Cuiabá. Foi a primeira vez que o técnico Mano Menezes teve tempo para desenvolver o trabalho. Desde a sua chegada, o treinador precisou lidar com poucos dias de treinos e também com ausências dos jogadores lesionados.

Cano se recupera de uma série de problemas físicos. No início do ano, sofreu uma entorse no joelho . Já no último mês, alegou uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda . O centroavante argentino também foi poupado do jogo contra o Fortaleza, no último dia 7, no Castelão, por conta de dores de uma pancada no pé.

Já o zagueiro Manoel, o meia Lima e o atacante Isaac se recuperaram de lesões musculares. O trio estava no departamento médico há quase um mês. O meio-campista se lesionou no clássico contra o Flamengo, no dia 23 de junho, enquanto o defensor e o ponta se machucaram na derrota diante do Atlético-GO, no dia 15 do mesmo mês.

Além deles, o zagueiro Felipe Melo também tem participado normalmente das atividades. Ele já estava em transição nas últimas semanas. Por outro lado, o lateral-esquerdo Marcelo, que também estava em transição, ainda não deve ficar à disposição na próxima partida. O camisa 12 se recupera da uma lesão na panturrilha.