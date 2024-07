Calegari em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 17/07/2024 16:00

Rio - O Fluminense acertou o empréstimo de Calegari para o Famalicão, de Portugal, até o junho de 2025. Ao final do contrato, o clube português terá a opção de compra no valor de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) por 90% dos direitos do lateral-direito. A informação é do "ge".

O jogador espera somente a resolução das questões burocráticas referentes à nova lei da imigração de Portugal para ser anunciado de forma oficial pelo Famalicão.



Revelado no Fluminense, Calegari retornou aos gramados na derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, em junho. Ele voltou após nove meses se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, ocorrida em 2023, quando defendia o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, por empréstimo.

O lateral subiu para o profissional do Tricolor em 2020. Desde então, fez 82 partidas pelo time das Laranjeiras, marcou um gol e deu duas assistências. Ele tem contrato com o Flu até dezembro de 2025.