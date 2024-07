Luan Brito está à disposição de Mano Menezes no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Luan Brito está à disposição de Mano Menezes no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/07/2024 15:00

Fluminense depois de um período emprestado ao Porto, de Portugal, Luan Brito vem treinando com a equipe principal no CT Carlos Castilho e pode ser aproveitado por Mano Menezes. O atacante, que teve sua situação regularizada após a abertura da janela, está à disposição da comissão técnica. Rio - De volta aodepois de um período emprestado ao Porto, de Portugal, Luan Brito vem treinando com a equipe principal no CT Carlos Castilho e pode ser aproveitado por Mano Menezes. O atacante, que teve sua situação regularizada após a abertura da janela, está à disposição da comissão técnica.

Atualmente, o treinador tricolor conta com Germán Cano, John Kennedy e Kauã Elias como opções no ataque. Os dois primeiros não vivem um grande momento na temporada, enquanto o jovem centroavante pede passagem na equipe após marcar o gol de empate contra o Criciúma na última rodada do Campeonato Brasileiro.



Luan Brito estava no Porto desde o início de 2023. O clube português decidiu não acionar a opção de compra estipulada ao fim de seu contrato, avaliada em 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 24,8 milhões na cotação da época).

O jovem atacante realizou somente 13 jogos pelo Porto B, equipe secundária dos Dragões, e marcou dois gols. Luan Brito é considerado uma das grandes promessas vindas de Xerém e teve atuações de destaque na Copinha de 2023. Ele é filho do ex-atacante tricolor Marco Brito, que atuou pelo clube entre 1995 e 2003.