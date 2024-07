Washington fez história no Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Rio - Nesta quarta-feira, 17, o ex-jogador Washington visitou o Museu Fluminense FC, na sede do clube, em Laranjeiras. O Coração Valente, que teve duas passagens pelo Tricolor, em 2008 e 2010, disputou 83 jogos e anotou 45 gols

"É muito significativo voltar (a Laranjeiras). Eu me sinto em casa. Quando chego aqui, sou tão bem recebido, fico sempre à vontade. A gente sente de coração que as pessoas gostam do Washington e de sua história aqui no Fluminense. As pessoas sabem que é recíproco, que eu sempre honrei essa camisa. Sou Fluminense. Esse sentimento é diferente. Por isso, quando chego aqui, fico cheio de emoção", disse o ex-atacante, ao site do Flu.

Washington fez parte da campanha do título brasileiro de 2010. No museu, teve a oportunidade de reencontrar a taça e tirar uma foto com ela.

"Vim pela primeira vez ao Museu e estou muito emocionado e feliz de poder estar vendo tantas histórias e glórias. Essa aqui (taça do Brasileiro) eu fiz parte. Tenho um orgulho muito grande por ter conquistado esse título. O Fluminense passou muitos anos sem conquistá-lo e nós iniciamos um ciclo de títulos no clube", disse Washington.

"Fico muito emocionado de ter colocado um pingo de história no Fluminense através desse troféu. Construí isso com todo meu amor vestindo essa camisa. A gente vê esses troféus do passado e torce para que venham muitos mais no futuro", completou.

O ex-jogador, claro, é lembrado museu. Uma foto de Washington aparece logo na entrada. Além disso, o gol feito na Libertadores 2008 contra o São Paulo é exibido no vídeo de 121 tentos marcantes da história do Tricolor.