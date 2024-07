Marlon deixou o Fluminense no início deste mês - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 17/07/2024 14:19 | Atualizado 17/07/2024 14:22

Ex-zagueiro do Fluminense , Marlon não foi aprovado nos exames médicos do Al Ain, dos Emirados Árabes. Ele tinha negociações para renovar contrato com o clube carioca, mas acabou sendo emprestado pelo Shakhtar Donetsk aos asiáticos por um ano , no início deste mês, após impasse nos valores de salário com o Tricolor.

O defensor passou por uma artroscopia no joelho direito em abril deste ano, devido a uma lesão, o que pode estar dificultando sua vida para acertar com o Al Ain, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Marlon chegou ao Fluminense em julho de 2023, mas teve passagem decepcionante e foi um dos mais criticados durante a péssima fase do clube. No total, entrou em campo 30 vezes com a camisa tricolor e não participou de gols.

Agora, se conseguir a aprovação nos exames médicos, o cria de Xerém será reforço do clube que conquistou a Liga dos Campeões da Ásia na última temporada.