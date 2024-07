Jhon Arias tem seis gols marcados pelo Fluminense na temporada - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 18/07/2024 20:00 | Atualizado 19/07/2024 00:18

Jhon Arias será reapresentado no Fluminense nesta sexta-feira (19). O meia-atacante de 26 anos estava há mais de um mês servindo a seleção colombiana, vice da Copa América, e retorna para fortalecer o elenco do Tricolor das Laranjeiras, lanterna do Campeonato Brasileiro. A última partida dele pelo clube carioca foi no último dia 1 de junho, contra o Juventude. A informação é do jornalista José Ilan.

No entanto, a presença do jogador no duelo contra o Cuiabá neste domingo (21) não está confirmada. Ela dependerá da avaliação da comissão técnica para determinar se está apto fisicamente a jogar. Arias foi titular em todos os seis jogos da sua seleção na competição. O colombiano é o artilheiro do Fluminense na temporada, com seis gols marcados.

Estreia de Thiago Silva

Além de Arias, outro reforço importante que deve fazer sua estreia no próximo jogo é Thiago Silva. Após o sorteio das oitavas da Copa do Brasil , realizado nesta quinta-feira (18), o presidente Mário Bittencourt conversou com repórteres na zona mista e deu essa indicação.

"Com relação ao Thiago, vai estrear possivelmente contra o Cuiabá. A gente está muito feliz, está há um mês com a gente. Que ele possa nos ajudar bastante nesse momento difícil que a gente está vivendo", afirmou.