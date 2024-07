André pode estar vivendo seus últimos dias com a camisa do Flu - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 18/07/2024 16:25

"Não existe uma negociação. Existe uma proposta que foi feita (pelo Fulham), o Fluminense fez uma contraproposta e ainda não houve resposta a ela. Isso já tem uns dez dias. O Fulham é o clube que procurou o André desde o ano passado, além do Liverpool. Em janeiro fizeram uma nova investida. Neste momento, o que a gente tem é um papel do Fulham com uma proposta, um papel do Fluminense com uma contraproposta. Ainda não temos uma resposta", disse Mário ao "ge", que completou:



"Vi uma notícia recente, publicada por um jornalista inglês, que o jogador já estaria falando com o clube. Isso é normal, faz parte da negociação entre jogador e clube. Se for, quanto gostaria de ganhar de salário, etc. É uma negociação que o Fluminense não faz parte, entre o atleta e o possível futuro clube. As três partes têm que se acertar".

Mário Bittencourt também tocou no assunto Facundo Bernal. De acordo com o presidente tricolor, as conversas com o Defensor-URU ainda não estão concluídas, já que faltam alguns pontos entre os dois clubes para avançar.



"De concreto, temos a vinda do Nonato, do (Kevin) Serna e do Ignácio. Thiago (Silva) já estava. O Facundo (Bernal) é uma negociação que temos com o Defensor, que ainda não se concluiu. Ainda temos que avançar em alguns pontos. Não gosto muito de falar de negociação, porque o Fluminense só anuncia depois que o jogador assina. Seguimos buscando esse jogador, que já vinha sido monitorado há algum tempo pelo nosso departamento de scout", destacou.



Caso a contratação do volante uruguaio se concretize, a tendência é de que o Fluminense busque ao menos um atacante. Mário, entretanto, garantiu que não existe nenhum nome concreto no momento.



"Se a gente concluir o Facundo, acredito que a gente faça ao menos mais uma contratação, que deve ser um atacante. Estamos buscando, não necessariamente um jogador com estilo mais fixo de área. Temos conversado bastante com o Mano (Menezes). Pode ser nesse perfil, mas a tendência é que a gente busque um atacante de área, mas com mobilidade, pelo sistema de jogo dele. Não tem nenhum nome nesse momento. Tudo que se ouviu foi especulação", finalizou.