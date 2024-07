Mano em treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 18/07/2024 17:24

Rio - O Fluminense vive um drama no Brasileirão. Mesmo em caso de vitória sobre o Cuiabá, no domingo (21), pela 18ª rodada, o Tricolor pode permanecer na lanterna. Entretanto, os resultados dos jogos do meio de semana ajudaram a manter a esperança para se reaproximar dos adversários e sair da última colocação nos próximos dias.

Com o jogo contra o Athletico-PR adiado, o Fluminense não entrou em campo pela 17ª rodada e teve a semana livre para trabalhar. Enquanto isso, rivais diretos da zona de rebaixamento como Atlético-GO e Grêmio foram derrotados. Sendo assim, uma vitória pode tirar o Time de Guerreiros da lanterna. Porém, terá que secar os adversários mais uma vez.

Na lanterna, o Fluminense entrará em campo diante do Cuiabá, no domingo, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, já ciente dos resultados. O principal rival tricolor é o Atlético-GO, já que o Grêmio tem uma vitória a mais. O Time de Guerreiros pode até empatar em pontos com os gaúchos, mas só consegue ultrapassar os goianos. Por isso, precisará secá-los diante do Fortaleza, no mesmo dia.

Para o próximo jogo, o técnico Mano Menezes terá o zagueiro Thiago Silva à disposição pela primeira vez. O zagueiro Felipe Melo, recuperado de um problema físico, e o meia-atacante Jhon Arias, que estava com a seleção colombiana na Copa América, também devem retornar. O meia Lima e o atacante Isaac também se recuperaram. Além disso, existe a expectativa pela presença de mais reforços, como o volante Nonato.