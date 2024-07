Thiago Silva em treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 18/07/2024 22:51

Rio - Thiago Silva aproveitou a noite desta quinta-feira, 18, para estudar o Cuiabá, adversário do Fluminense na próxima rodada do Brasileirão. A partida contra o Dourado, aliás, pode marcar a estreia do zagueiro pelo Tricolor.

A equipe do Mato Grosso enfrentou o Palestino no Estádio Municipal de Concepción, no Chile, pelo jogo de ida dos play-offs da Sul-Americana. A partida terminou empatada em 1 a 1. Thiago ficou em casa e assistiu ao confronto. A esposa do zagueiro, Belle Silva, registrou o momento no story do Instagram. Veja abaixo:

Publicação de Belle, mulher de Thiago Silva, no story do Instagram Reprodução/Instagram @bellesilva

O Fluminense apresentou Thiago Silva em uma noite de muita festa, em 7 de junho , no Maracanã. No dia 10 , ele deu início aos trabalhos no CT Carlos Castilho.

A janela de transferências, porém, só abriu na semana passada. O nome de Thiago foi publicado na última quinta-feira, 11 de julho . Dessa forma, ele passou a ter condições legais para estrear pelo Flu.

O Tricolor enfrentará o Cuiabá no próximo domingo, às 20h, na Arena Pantanal. A partida, que pode marcar a estreia de Thiago Silva, é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.