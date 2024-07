Arias, à direita, no embarque do Fluminense - Divulgação/X @FluminenseFC

Arias, à direita, no embarque do FluminenseDivulgação/X @FluminenseFC

Publicado 20/07/2024 17:24

Rio - Jhon Arias e Thiago Silva viajaram com a delegação do Fluminense rumo ao Mato Grosso, onde acontece a partida contra o Cuiabá. As duas equipes medirão forças no domingo, a partir das 20h (de Brasília), na Arena Pantanal.

"Chego com esse compromisso de ajudar o time a voltar a vencer e sair o mais rápido possível do lugar onde a gente está. Acredito que eu chego para somar, como tem sido desde que estou aqui. Estou para ajudar, para somar para contribuir para que o Fluminense volte a vencer e ao lugar onde tem que estar", disse Arias, ao site do Flu, na última sexta.

Thiago Silva embarca com a delegação do Fluminense Divulgação/X @FluminenseFC

"Teve a mudança de comando. Agora tem que ter uma mudança de postura. É muito mais fácil trocar uma pessoa do que trocar 25 jogadores. Temos que olhar para dentro e ver o que estamos fazendo de errado. Todos temos que fazer isso. Não adianta só falar 'foi o Diniz'. Só nós vamos tirar o Fluminense dessa situação", afirmou Thiago, em entrevista coletiva na sexta-feira