Jhon Arias em treino do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 19/07/2024 15:50 | Atualizado 19/07/2024 16:04

Rio - Jhon Arias se reapresentou ao Fluminense e participou do treino desta sexta-feira, 19, no CT Carlos Castilho. O meia-atacante ficou de fora dos últimos nove jogos do Tricolor porque estava a serviço da seleção colombiana para a disputa da Copa América.

O período ausente coincidiu com o pior momento do Flu na temporada. A equipe somou sete derrotas, sendo seis seguidas, dois empates e nenhuma vitória sequer. Enquanto Arias estava fora, o clube demitiu Fernando Diniz , teve Marcão como interino e contratou Mano Menezes . Hoje, o Tricolor soma oito pontos e aparece na lanterna do Brasileirão.

O reencontro com os companheiros! Que alegria te ver por aqui, @jhonariasa! pic.twitter.com/Tq2HG29c1R — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 19, 2024

"Acho que foi uma experiência muito boa pessoalmente com a minha seleção. Fizemos uma campanha muito boa, mas infelizmente não conseguimos o título. Mas acredito que estamos em um bom caminho. Minha volta tem sido muito boa, a galera me recebeu muito bem", disse Arias, ao site do Fluminense.

"Chego com esse compromisso de ajudar o time a voltar a vencer e sair o mais rápido possível do lugar onde a gente está. Acredito que eu chego para somar, como tem sido desde que estou aqui. Estou para ajudar, para somar para contribuir para que o Fluminense volte a vencer e ao lugar onde tem que estar", completou.

Jhon Arias conversa com o técnico Mano Menezes Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense volta a campo neste domingo, às 20h (de Brasília), para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O reencontro com a torcida no Maracanã será na próxima quarta-feira, diante do Palmeiras.

"Neste momento estou focado no jogo contra o Cuiabá. A gente precisa muito dessa vitória. E depois o mais importante é que a torcida nos acompanhe contra o Palmeiras, que será um jogo muito difícil. Esperamos contar com a torcida tricolor, pois tenho certeza de que ela vai nos ajudar muito a voltar a vencer", finalizou o meia-atacante.