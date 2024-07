Facundo Bernal em ação pelo Defensor-URU - Divulgação

Publicado 19/07/2024 11:42

Rio - O Fluminense ainda não desistiu da contratação do volante uruguaio Facundo Bernal, de 20 anos. De acordo com a TNT Sports, o Tricolor enviou uma nova proposta ao Defensor-URU no valor de 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos do atleta.

A nova oferta é superior a primeira feita pelo Flu, que foi recusada pelos uruguaios. Antes, o time carioca sugeriu pagar 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13,9 milhões) por 80% dos direitos do jogador.

No entanto, o desejo dos uruguaios é vender todo percentual do atleta por 6 milhões de dólares (R$ 33,3 milhões). Proporcionalmente, os números apresentados na nova proposta do Fluminense atendem ao que o Defensor pede.



A contratação de Facundo Bernal é vista como prioridade no Fluminense. Além do uruguaio ser visto como um excelente reforço e uma promessa do futebol uruguaio, o clube trata a venda de André, de 23 anos, como iminente, e necessita de uma reposição.