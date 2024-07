Thiago Silva é esperança do Fluminense para reverter a péssima fase no Campeonato Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 20/07/2024 11:32 | Atualizado 20/07/2024 11:33

Principal reforço do Fluminense para a sequência da temporada, Thiago Silva fará sua estreia neste domingo (21), contra o Cuiabá. O zagueiro é esperança do Tricolor para reverter a péssima fase no Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva, o defensor comentou o atual momento do time e reforçou que trabalhará forte para ajudar o clube : "Não adianta a gente pensar em passar dois, três times lá na frente e não passar o primeiro".

O camisa 3 deixou claro que não se intitula "salvador da pátria" e que o elenco, como um todo, precisa estar unido para que o Tricolor saia dessa situação.

Além da primeira partida de Thiago Silva, o técnico Mano Menezes deve contar com o meio-campista Jhon Arias, um dos destaques do Flu, que retornou da Copa América após ser vice-campeão com a seleção colombiana

Em confronto direto na parte de baixo da tabela, o Tricolor enfrenta o Cuiabá, neste domingo (21), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Fluminense ocupa a lanterna da competição, com apenas oito pontos, o Dourado é o 15º, com 17.