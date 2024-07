Ignácio é jogador do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/07/2024 16:55 | Atualizado 19/07/2024 16:59

Rio - Na tarde desta sexta-feira, 19, o Fluminense oficializou a contratação do zagueiro Ignácio, de 27 anos. O defensor estava no Sporting Cristal, do Peru, e firmou contrato com o Tricolor válido até junho de 2028.

O zagueiro Ignacio é o novo reforço do Fluminense! pic.twitter.com/jLHVbbQfox — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 19, 2024

Revelado pelo Força e Luz, do Rio Grande do Norte, Ignácio também soma passagens por CSA, Chapecoense e Bahia. Ele estava no Sporting Cristal desde o ano passado. Na atual temporada, marcou cinco gols e deu uma assistência em 18 partidas.