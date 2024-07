Kauã Elias mais uma vez saiu do banco e decidiu para o Fluminense - Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 21/07/2024 21:58

fotogaleria Cuiabá - Após oito rodadas, o Fluminense, enfim, deixou a lanterna do Campeonato Brasileiro. No jogo que marcou a estreia de Thiago Silva, o Tricolor venceu o Cuiabá por 1 a 0, na noite deste domingo (21), na Arena Pantanal, e encerrou um longo jejum de 10 jogos sem vitória. O garoto Kauã Elias saiu do banco para marcar o único gol da partida.

Com a segunda vitória no Brasileirão, a primeira com Mano Menezes, o Fluminense chegou a 11 pontos e ocupa a 19ª posição. O time das Laranjeiras volta a campo na quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Maracanã.

Apesar da necessidade de pontuar, as duas equipes fizeram um primeiro tempo de poucas emoções e bastante truncado. Nos primeiros minutos, o Fluminense teve a chance de abrir o placar quando o bate e rebate na área fez a bola chegar nos pés de Ganso, mas o camisa 10 chutou fraco para a defesa de Walter. Depois, o time carioca mostrou dificuldade na criação e pouco fez na primeira etapa, principalmente pelo posicionamento de seus homens de frente.

O setor defensivo do Tricolor, que contava com a estreia de Thiago Silva, voltou a apresentar problemas vistos nos últimos jogos e deu espaços ao Cuiabá no primeiro tempo. Os donos da casa tiveram sua melhor chance quando Pitta recebeu lançamento e passou pelo estreante, mas viu seu chute parar na boa defesa de Fábio.

Já no fim, Samuel Xavier teve a chance de levar o Fluminense em vantagem para o vestiário. O camisa 2 recebeu bom passe de Ganso e apareceu sozinho na entrada da área, mas acabou pecando na finalização e mandando longe do gol.

Na volta para o segundo tempo, o Cuiabá decidiu apostar em uma marcação mais alta e conseguiu complicar a saída do Fluminense. O Dourado roubou bolas perigosas e teve pelo menos três chances de finalizar, mas faltou capricho.

O Fluminense, por sua vez, buscava alternativas para assustar. O Tricolor conseguiu chegar bem no jogo aéreo com Thiago Santos e Thiago Silva, mas a solução veio com a bola no chão. Aos 28 minutos, Arias apareceu bem pelo lado direito, superou Empereur e cruzou rasteiro para Kauã Elias, que bateu de primeira e balançou as redes após corta luz de Ganso.

Após inaugurar o placar, o Fluminense conseguiu se manter seguro no restante da partida e impediu o Cuiabá de criar boas oportunidades. O Dourado só conseguiu chutar uma vez após ficar atrás no marcador, com Max, mas sem nenhum perigo. Com isso, o time de Mano Menezes garantiu sua segunda vitória no campeonato e respira para as próximas rodadas.

CUIABÁ 0 X 1 FLUMINENSE

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Bruno Boschilia e Maíra Mastella Moreira

AVAR: Daniel Nobre Bins

CUIABÁ: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Fernando Sobral (Max); Jonathan Cafu (Deyverson), Derik Lacerda (André Luís) e Isidro Pitta. Técnico: Petit

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Alexsander) e Ganso (Nonato); Arias, Marquinhos (Keno) e Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes

Gols: Kauã Elias (28'/2ºT)

Cartões amarelos: CUI: Ramon; FLU: Martinelli e Arias

Cartão vermelho: FLU: Guga