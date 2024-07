Fluminense conseguiu primeira vitória com Mano Menezes diante do Cuiabá - Marcelo Gonçalves/FFC

Fluminense conseguiu primeira vitória com Mano Menezes diante do CuiabáMarcelo Gonçalves/FFC

Publicado 21/07/2024 23:39

vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, na noite deste domingo (21), na Arena Pantanal, que tirou o Fluminense da lanterna do Brasileirão, foi também a primeira de Mano Menezes desde sua chegada ao Tricolor. Após a partida, o treinador destacou a importância do resultado e aprovou a atuação de sua equipe. Cuiabá - A, que tirou o Fluminense da lanterna do Brasileirão, foi também. Após a partida, o treinador destacou a importância do resultado e aprovou a atuação de sua equipe.

"O mais importante era voltar a vencer. Fazia muito tempo, e mais ainda vencer fora de casa. É sempre muito difícil vencer fora de casa, são jogos muitos duros. O Cuiabá é uma grande equipe, vem fazendo um grande campeonato. Não fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos melhorar depois do intervalo. A entrada do Alexsander deu uma saída de bola mais equilibrada que a gente não estava conseguindo ter. Por ser canhoto, mais vertical, fez uma passagem que nos desafogou", analisou Mano.

"A saída do Sobral também mudou a característica de jogo do meio-campo (do Cuiabá). Depois do quarto jogo com a gente a equipe vencer ajuda muito a melhorar a confiança, é o que a vitória traz. Temos que retomar como retomamos. Isso influencia porque o torcedor vai confiante para quarta-feira, contra um grande adversário que é o Palmeiras. Não adianta ficar olhando para muito longe. Vamos com esse caminho. Mais ainda no dia do aniversário do clube, para comemorar com um pouco mais de leveza", completou.

boa estreia de Thiago Silva. Na opinião de Mano, a idade avançada não dificultará o desempenho do zagueiro de 39 anos em seu retorno ao futebol brasileiro. O treinador também celebrou a. Na opinião de Mano,em seu retorno ao futebol brasileiro.

"Acho que é um pouco desnecessário falar sobre o Thiago. Todos nós o conhecemos. É menino ainda, vai aguentar bem. Temos uma ideia de proteger um pouco mais o sistema para que os zagueiros tenham condição melhor de enfrentamento. Jogadores como Thiago, que tem uma leitura muito boa da jogada, conhecem bem os atalhos, vai saber como economizar. Vamos estar atentos a todos os detalhes para que ele não tenha nenhuma baixa. Ele ficar fora seria muito ruim para ele e para todos. A equipe vai encorpando, vamos ter o retorno de Manoel, do Lima, daqui a pouco Felipe (Melo) e Marcelo. Vamos ter duas estreias, provável que estejam à disposição também", declarou o gaúcho.

"A gente vai encorpando porque sabe que o campeonato é muito duro. Temos um mês pela frente entre as duas equipes com maior dificuldade e densidade de jogos. Então, o grupo vai ser muito necessário. Sempre falo que a primeira ideia, a primeira missão do treinador é organizar a equipe de tal forma para que todos saibam como tem que se comportar para aqueles que entrarem poderem produzir bem. E as vitórias ajudam nisso. A vitória de hoje tem essa importância. O Thiago foi muito bem, a equipe foi bem, o sistema defensivo foi bem. E eu sempre vejo o futebol a partir da equipe. Uma equipe boa faz as individualidades sobressaírem, mas sempre a partir da equipe", finalizou.

Com a segunda vitória no Brasileirão, o Fluminense chegou a 11 pontos e deixou a lanterna após oito rodadas. O time das Laranjeiras volta a campo na quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Maracanã.