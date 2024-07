Thiago Silva em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Thiago Silva em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 21/07/2024 12:19 | Atualizado 21/07/2024 12:21

Mato Grosso - Com os nomes de Jhon Arias, Nonato e Thiago Silva, o Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cuiabá. O colombiano volta a ficar à disposição após disputar a Copa América. Os outros dois são reforços do Tricolor para a sequência da temporada e podem estrear nesta noite.

Por outro lado, o técnico Mano Menezes segue sem poder contar com Felipe Melo. O clube informou que o zagueiro sentiu dores na panturrilha direita no treino de sexta-feira e não viajou. Manoel, Marcelo, Lima e Terans estão na transição para os trabalhos com o grupo e também ficam de fora.

Veja a lista:

Confira os nossos relacionados para a partida de hoje! pic.twitter.com/nOFkAQF1TN — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 21, 2024

As duas equipes medirão forças neste domingo, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal. O jogo é válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Fluminense soma oito pontos e ocupa a lanterna da competitção.