Fluminense venceu o Cuiabá e encerrou o jejum de 13 partidas no BrasileirãoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 22/07/2024 07:30 | Atualizado 22/07/2024 08:06

encerrou o jejum de 13 partidas sem vitória no campeonato. O jogo marcou a estreia de Thiago Silva e o retorno de Jhon Arias, que deu a assistência para o gol da vitória marcado por Kauã Elias. Rio - O Fluminense quebrou tabus e deixou a lanterna do Brasileirão. O Tricolor venceu o Cuiabá por 1 a 0, neste domingo (21), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada, e. O jogo marcou a estreia de Thiago Silva e o retorno de Jhon Arias, que deu a assistência para o gol da vitória marcado por Kauã Elias.

Pela primeira vez o técnico Mano Menezes teve o time quase ideal à disposição. O Fluminense teve uma cara nova com a presença de Thiago Silva e Jhon Arias, e o treinador já mostrou como deve montar a equipe com todas as peças disponíveis. As únicas ausências relevantes foram o zagueiro Felipe Melo e o lateral-esquerdo Marcelo, que se recuperam de lesões.

Mano Menezes também indicou que Marquinhos deve ser o titular, mas ainda busca ajeitar o setor ofensivo. Jhon Arias rende melhor pelo lado direito, onde atuou somente no segundo tempo, e deu a assistência para a vitória. O colombiano, inclusive, começou a partida atuando como um terceiro homem do meio-campo, como na Colômbia, mas logo se tornou um ponta pela esquerda.

Já Thiago Silva trouxe segurança para o setor defensivo. Pela primeira vez após 17 rodadas, o Fluminense não sofreu gols. O goleiro Fábio, com seis defesas, também foi determinante. Também foi a primeira vitória tricolor fora de casa após 235 dias (a última tinha sido contra o Santos por 3 a 0, na Vila Belmiro, em novembro do ano passado).

Com a vitória sobre o Cuiabá, o Fluminense chegou aos 11 pontos, subiu para o 19º lugar e deixou a lanterna do Brasileirão. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Maracanã, pela 19ª rodada. Quase 40 mil ingressos já foram vendidos. Será o primeiro jogo de Thiago Silva no estádio.