Jhon Arias em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Jhon Arias em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 22/07/2024 09:30 | Atualizado 22/07/2024 09:42

Rio - De volta ao Fluminense após 50 dias defendendo a seleção da Colômbia, Jhon Arias, de 26 anos, foi decisivo com uma assistência que quebrou o jejum de quase dois meses sem vitória do Tricolor na temporada. De quebra, o craque ampliou seu retrospecto positivo pelo clube das Laranjeiras em 2024.

Nos últimos cinco jogos pelo Fluminense, Arias obteve quatro vitórias e um empate, algo bem diferente do que o Tricolor amargou nas últimas semanas, com sequências de derrotas pelo Campeonato Brasileiro. A situação ruim fez Fernando Diniz ser demitido.



O retrospecto do Fluminense com o colombiano na temporada é bem superior aos números gerais do clube carioca. Com Arias, o Tricolor atuou em 26 jogos, com 12 vitórias, sete empates e sete derrotas. No total, o Flu atuou em 40 jogos, com 15 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. Ou seja, sem Arias, o retrospecto foi de três vitórias, quatro empates e sete derrotas.



No entanto, a permanência do colombiano até fim de 2024 é incerta. Arias é um dos jogadores do Fluminense mais observados pelo futebol europeu. O craque, de 26 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2026.