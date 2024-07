Kauã Elias marcou o gol do Fluminense contra o Cuiabá - Marcelo Gonçalves/FFC

Kauã Elias marcou o gol do Fluminense contra o CuiabáMarcelo Gonçalves/FFC

Publicado 22/07/2024 10:30 | Atualizado 22/07/2024 10:31

Kauã Elias mais uma vez saiu do banco e foi decisivo. O jovem, de 18 anos, marcou o gol da Rio - Em meio a busca por reforços, a solução para os problemas do Fluminense pode estar dentro de casa. Cria de Xerém,. O jovem, de 18 anos, marcou o gol da vitória sobre o Cuiabá , neste domingo (21), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada, e tirou o time da lanterna do Brasileirão.

Kauã Elias marcou os últimos dois gols do Fluminense no Brasileirão. O jovem saiu do banco contra Criciúma e Cuiabá, e atuou somente 52 minutos (média de 26). Na soma das duas partidas, finalizou sete vezes, sendo todas no alvo (100% de aproveitamento) e marcou duas vezes. Ele tem uma média de uma finalização a cada sete minutos.

O jovem centroavante é considerado uma das principais promessas do Fluminense. No ano passado, foi o artilheiro e destaque da seleção brasileira na conquista do Sul-Americano sub-17. Kauã Elias já foi eleito pelo jornal britânico "The Guardian" como um dos 60 melhores talentos da nova geração e tem contrato até o fim de 2029, com multa de 70 milhões de euros (cerca de R$ 380 milhões) para o exterior.

Em meio a má fase de Germán Cano e John Kennedy, Kauã Elias começa a pedir passagem e pode ganhar a titularidade em breve. O jovem, inclusive, foi elogiado por Thiago Silva após a partida. O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão.