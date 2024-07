Kevin Serna assinou até dezembro de 2027 - Lucas Merçon/FFC

Publicado 22/07/2024 15:45 | Atualizado 22/07/2024 15:47

Rio - O Fluminense anunciou, na tarde desta segunda (22), a contratação do atacante Kevin Serna. O colombiano, de 26 anos, estava no Alianza Lima, do Peru, e assinou com o Tricolor até dezembro de 2027.

"É uma sensação única, de muita felicidade e responsabilidade com o que significa estar em um clube tão grande como o Fluminense, sabendo o peso do escudo que carrego no peito e que tenho que representá-lo da melhor maneira. Estou muito feliz com esse momento da minha carreira", disse o jogador.

O Fluminense comprou 70% dos direitos econômicos por aproximadamente R$ 9,7 milhões. O colombiano pode atuar por ambos os lados do campo e se destaca pela versatilidade. Nesta temporada, fez 23 jogos, três gols e três assistências.