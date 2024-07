Torcida do Fluminense deverá comparecer em peso para o duelo com o Palmeiras, no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 22/07/2024 17:40

Rio - A promessa é de casa cheia no Maracanã para o duelo entre Fluminense e Palmeiras, na quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília). O Tricolor anunciou, na tarde desta segunda (22), que mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para a partida.

De acordo com o clube, os setores Oeste, Leste (inferior e superior) e Sul estão esgotados. Restando apenas entradas para a Norte, que já foi aberta para vendas.



MAIS DE 40 MIL TRICOLORES! VAMOS TODOS JUNTOS!



Setores Oeste, Leste (inferior e superior) e Sul ESGOTADOS! Setor Norte aberto!



Garanta o seu ingresso pra quarta-feira >> https://t.co/1evH5IuIhW pic.twitter.com/rzJhQnClcf — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 22, 2024



Vindo de vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá na última rodada , o Fluminense saiu da lanterna do Campeonato Brasileiro e vai para o confronto contra o Verdão motivado para engatar uma sequência positiva na competição. No entanto, a equipe comandada por Abel Ferreira segue na perseguição ao líder Botafogo. São três pontos atrás do Glorioso.

A partida poderá marcar a reestreia de Thiago Silva jogando no Maracanã pelo Fluminense, após quase 16 anos. O zagueiro fez a primeira partida no retorno ao Tricolor, no último domingo, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal.