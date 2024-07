Fábio é o goleiro do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/07/2024 09:50

Rio - Fábio voltou a ser determinante para o Fluminense. Criticado por acumular falhas de saída de bola no início da temporada, o goleiro voltou a se destacar e foi fundamental para a vitória tricolor sobre o Cuiabá, que tirou a equipe da lanterna do Brasileirão.

Um dos principais goleiros do país por décadas, Fábio desenvolveu o jogo com os pés nos últimos dois anos sob o comando de Fernando Diniz. Porém, o goleiro cometeu erros que não havia cometido, como na derrota para o São Paulo e no empate com Juventude, e perdeu confiança.

A história mudou nos últimos jogos. Na vitória sobre o Cuiabá, por exemplo, o goleiro fez seis defesas e teve 100% de aproveitamento nas finalizações no alvo. Já nas derrotas para Grêmio e Fortaleza, acumulou 13 defesas, enquanto nos empates com Internacional e Criciúma fez três em cada.

No Brasileirão de 2024, Fábio é o líder de defesas. Em 17 jogos, o goleiro defendeu 77 finalizações (média de 4,5 por partida), sendo que 43 foram dentro da área (média de 2,5). Ao todo, foram 13 defesas difíceis. O aproveitamento é de 76% e quase nove gols evitados.

Após deixar a lanterna, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos.