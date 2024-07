Ganso vive grande momento no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Ganso vive grande momento no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 23/07/2024 08:20

Rio - Ainda iniciando seu trabalho no Fluminense, Mano Menezes fez algumas mudanças em relação ao time tricolor que o torcedor estava acostumado nos últimos meses, principalmente pensando nos 11 titulares da conquista da Libertadores. Com a oscilação de atletas importantes, sobretudo os mais experientes, Paulo Henrique Ganso se tornou uma espécie de exceção na equipe de 2024.

Tirando André e Jhon Arias, que retornaram recentemente ao time titular, após lesão e participação da Copa América, o camisa 10 é sem dúvidas o principal destaque da equipe de Mano Menezes. Além de seguir como titular, Ganso é o único dos veteranos, que atuam na linha, que vem se destacando no momento mais difícil do Fluminense no ano.



Em relação ao time que foi campeão, Fábio, que também segue como destaque, Samuel Xavier, André, Martinelli, Arias, Ganso e Cano continuam como titulares. Porém, a exceção do goleiro, do volante, de 23 anos, e do colombiano, apenas o camisa 10 vem tendo boas atuações. O apoiador chama a responsabilidade em um momento delicado.



Além de ter marcado os dois últimos gols do Fluminense no Maracanã na competição, contra Atlético-GO e Internacional, Ganso tem sido participativo em todas as partidas. O apoiador criou as principais chances no empate contra o Criciúma e teve participação decisiva no corta-luz que resultou no gol de Kauã Elias na vitória sobre o Cuiabá.