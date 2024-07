Kayky tem 21 anos e é atacante - Lucas Mercon / Fluminense

Kayky tem 21 anos e é atacanteLucas Mercon / Fluminense

Publicado 23/07/2024 15:38

O atacante Kayky, ex-Fluminense e atualmente no Manchester City, está sendo monitorado pelo Athletico-PR. O Furacão negocia um empréstimo com o jogador de 21 anos até o fim da temporada. A informação é do "ge".

Ele está se recuperando de uma lesão ligamentar no joelho. O jogador, que não entra em campo desde julho de 2023, foi emprestado para o Bahia na temporada passada, com quatro gols e cinco assistências.

Kayky foi revelado pelo Tricolor das Laranjeiras e negociado com o clube inglês em 2021. O valor da sua compra foi 10 milhões de euros fixos (cerca de R$ 66,5 milhões) por 80% dos seus direitos econômicos, além de bônus de até 11 milhões de euros (aproximadamente R$ 73,2 milhões).