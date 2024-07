Facundo Bernal é uma das grandes promessas do futebol uruguaio - Divulgação/Defensor

Facundo Bernal é uma das grandes promessas do futebol uruguaioDivulgação/Defensor

Publicado 23/07/2024 15:00

Rio - O volante Facundo Bernal, de 20 anos, está perto de defender o Fluminense. O presidente do Defensor, Alberto Ward, afirmou que o jovem corre risco de não entrar em campo contra o Peñarol, neste sábado, porque as negociações estão em estágio avançado com o Tricolor.

"Não posso garantir se Bernal jogará ou não contra o Peñarol. Estamos discutindo termos com o Fluminense e conversando sobre formas de pagamento.", disse o dirigente em entrevista à rádio uruguaia Sport 890.



O Fluminense realizou uma proposta de 3,6 milhões de dólares (algo em torno de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos do atleta, que defende o Defensor. Bernal deseja atuar no Fluminense e as partes estão próximas de um acordo.



Revelado na base do Defensor, Facundo Bernal atua pelo clube uruguaio desde 2022 como profissional. Ele entrou em campo em 59 jogos, fez dois gols e deu duas assistências pela equipe em três temporadas.



Caso seja confirmado, o volante será o quinto reforço do Fluminense para o segundo semestre. O Tricolor já anunciou e estreou o zagueiro Thiago Silva e o volante Nonato. Além deles, o também zagueiro Ignácio já foi anunciado, e o o clube carioca tem um acordo com o atacante Kevin Serna.