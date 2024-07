Mano Menezes poderá fazer alterações no Fluminense para enfrentar o Palmeiras - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 23/07/2024 19:33 | Atualizado 23/07/2024 20:28

Rio - O Fluminense pode ter mudanças no time que irá enfrentar o Palmeiras, na quarta (24). O confronto acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno.

Mano Menezes testou duas escalações nas atividades realizadas no CT Carlos Castilho. Uma é parecida com a que enfrentou o Cuiabá, onde Marquinhos seria o titular. A outra é semelhante ao esquema apresentado diante do Internacional, na estreia do técnico, com três volantes.



As únicas dúvidas ficam na lateral-esquerda e no próprio meio-campo. Diogo Barbosa e Marcelo, que retornou recentemente de lesão , disputam a vaga pelos lados. No meio, o volante Alexsander sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e não será relacionado para o duelo.



Além disso, o Tricolor deverá contar com os reforços Ignácio e Kevin Serna à disposição para o duelo com o Palmeiras. Ambos foram registrados no BID e estão liberados para estrearem pelo clube

Portanto, de acordo com o "ge", a provável escalação do Fluminense será: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli, Nonato e Ganso; Arias e Cano.

O Fluminense é, atualmente, o penúltimo colocado na tabela do Brasileirão, com 11 pontos. São seis atrás do Cuiabá, primeira equipe fora da zona do rebaixamento.