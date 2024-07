Ganso pelo @FluminenseFC no @Brasileirao 2024:



15 jogos

3 gols (1º do time!)

2 assistências (1º do time!)

5 participações em gols (1º do time!)

32 passes decisivos (1º do time!)

16 cruzamentos certos (1º do time!)

Nota Sofascore 7.23 (1º do time!)



pic.twitter.com/eyqUMAKyeS