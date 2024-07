Thiago Silva é titular absoluto do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 24/07/2024 08:00 | Atualizado 24/07/2024 08:04

Rio - Principal reforço do Fluminense para a temporada, Thiago Silva, de 39 anos, será titular da equipe de Mano Menezes e uma das peças mais importantes do grupo tricolor. Porém, o seu companheiro de vaga está indefinido. Ao menos seis jogadores do clube carioca sonham em ocupar a posição ao lado do ex-zagueiro da seleção brasileira.

Thiago Santos, de 35 anos, tem saído na frente. Volante de origem, o jogador, apesar da idade, mostra uma grande vitalidade e com isso tem sido o preferido de Mano Menezes no momento. Porém, ao menos três outros jogadores são fortes concorrentes a conquistar a titularidade.



Felipe Melo, de 41 anos, foi titular do Fluminense no título da Libertadores do ano passado. Com um currículo invejável, o veterano não tem estado à disposição de Mano por problemas físicos. A experiência e qualidade pesam a favor do "Pitbull", mas a idade avançada e as lesões pesam contra.



Reforço do Fluminense para a temporada, Antônio Carlos, de 31 anos, teve um começo bastante irregular no Tricolor. Porém, nas últimas partidas recuperou a confiança e se tornou titular até a chegada de Thiago Silva. Pesam a favor do atleta a velocidade e também a bola parada. Sua saída de bola é um ponto negativo.



Recém-chegado, Ignácio, de 27 anos, também deverá brigar pela posição de titular. O Tricolor fez um investimento para tirar o defensor do Sporting Cristal. Em seu favor estão a bola aérea e a boa construção na saída de bola. O ponto negativo seria sua adaptação ao futebol brasileiro, que pode não ser tão rápida.

Por fim, Manoel, de 34 anos, e Felipe Andrade, de 21 anos, fecham a lista dos zagueiros que ainda sonham com uma oportunidade ao lado de Thiago Silva. O veterano e o cria de Xerém correm por fora neste momento, por serem vistos em condições inferiores ao companheiros de posição, porém, podem lutar pela vaga.