Kevin Serna foi relacionado pela primeira vez no FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 24/07/2024 14:06

Rio - O Fluminense terá novidades para enfrentar o Palmeiras, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. O lateral-esquerdo Marcelo se recuperou de lesão e voltou a ser relacionado, enquanto o zagueiro Ignácio e o atacante Kevin Serna foram convocados para uma partida pela primeira vez.

Kevin Serna foi regularizado no BID da CBF nesta última terça-feira (23) e ficou à disposição para o jogo. Já o zagueiro Ignácio foi regularizado na segunda (22). Já o zagueiro Thiago Silva e o volante Nonato, que estrearam na vitória sobre o Cuiabá, foram relacionados mais uma vez. O Fluminense ainda busca o volante Facundo Bernal, do Defensor, do Uruguai, para fechar a janela.

Marcelo se recuperou de um problema muscular na coxa e volta a ficar à disposição após quatro jogos. O volante Lima, também recuperado de lesão, retorna aos relacionados. Por outro lado, o volante Alexsander acusou um desconforto na coxa esquerda e foi vetado. Felipe Melo, Manoel, Terans e Lelê também estão em tratamento de lesão e são ausências.

Relacionados do Fluminense:

GOLEIROS: Fábio, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes

LATERAIS: Diogo Barbosa, Esquerdinha, Marcelo e Samuel Xavier

ZAGUEIROS: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Ignácio, Thiago Santos e Thiago Silva

MEIAS: André, Jhon Arias, Lima, Martinelli, Nonato, Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto

ATACANTES: Germán Cano, John Kennedy, Kauã Elias, Keno, Kevin Serna e Marquinhos