Rio - Um dos melhores mandantes das últimas edições do Brasileirão, o Fluminense não começou bem neste ano. Com apenas uma vitória em oito jogos dentro de casa, o Tricolor recebe o Palmeiras, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e tenta melhorar o retrospecto para evitar o pior primeiro turno de sua história.

A pior campanha do Fluminense no primeiro turno aconteceu em 2009, quando somou apenas 15 pontos. Na ocasião, foram dez jogos, três vitórias, três empates e quatro derrotas, com 26.32% de aproveitamento. Já neste ano, são oito jogos, apenas uma vitória, quatro empates e três derrotas. Porém, ainda tem duas partidas para cumprir.

Além do jogo contra o Palmeiras, o Fluminense ainda terá um confronto contra o Athletico-PR, que foi adiado por conta da participação da equipe paranaense na Sul-Americana. Se somar quatro pontos nos dois jogos restantes, o Tricolor iguala a pontuação de 2009, mas nos critérios de desempate teria a pior campanha de sua história. Já em caso de duas vitórias, evita a marca negativa.

Outro trunfo do Fluminense para evitar igualar a marca é o fator casa. Embora a campanha como mandante neste ano esteja longe do ideal, sendo o terceiro pior do campeonato, a expectativa é de melhora. Cerca de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo contra o Palmeiras e a expectativa é de casa cheia.