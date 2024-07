Arrascaeta ao lado de Nicolás de La Cruz em treino - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 29/07/2024 15:20

Rio - Líder novamente do Brasileiro, o Flamengo contou com um artilheiro diferente para vencer seus dois últimos jogos no Brasileiro. O apoiador Giorgian Arrascaeta, de 30 anos, balançou as redes de forma consecutiva nas partidas contra Vitória e Atlético-GO e se tornou o segundo atleta do clube carioca com mais gols em 2024.

O uruguaio fez seis gols em 25 partidas. Além disso, Arrascaeta deu nove assistências pelo Flamengo na atual temporada. Com o mesmo número de gols do camisa 14 aparece que atuou sete jogos a mais que o apoiador e companheiro de equipe.



O artilheiro do Flamengo na temporada é Pedro. O atacante novamente marcou e também foi importante na vitória sobre o Atlético-GO. O camisa 9 anotou 28 gols em 38 jogos e está perto de superar sua marca na temporada de 2022 pelo clube.

Na liderança do Brasileiro, o Flamengo tem desafio importante pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira. A equipe comandada por Tite vai receber o Palmeiras, no Maracanã, às 20 h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.