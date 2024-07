Membros do Conselho Deliberativo do Flamengo no ginásio Hélio Maurício, na Gávea - Paula Reis/CRF

Publicado 29/07/2024 22:45

Rio - Em reunião extraordinária nesta segunda-feira, 29, o Conselho Deliberativo deu o sinal verde para o Flamengo participar do leilão e ofertar lances pelo terreno do Gasômetro, onde o clube busca construir seu estádio. A aprovação veio com 602 votos a favor, 33 contra e quatro abstenções.

Na votação, foram lidos pareceres das Comissões Permanentes de Finanças, Jurídica e Marketing do Conselho Deliberativo, além do parecer do Conselho Fiscal. Na sequência, o debate no ginásio Hélio Maurício, na sede social da Gávea, foi aberto. Depois, a votação começou.

O leilão está marcado para acontecer nesta quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), no auditório do prédio da Prefeitura, na Cidade Nova, Zona Central do Rio. O lance mínimo será de R$ 138.195.000,00.