@benjaminback MENTIROSO! Quer aparecer? Te dou essa moral também! — Gabriel Barbosa (@gabigol) July 29, 2024 Rio - Gabigol se envolveu em uma discussão com o apresentador Benjamin Back, nesta segunda (29), em uma rede social. Inicialmente, o profissional havia afirmado em um programa esportivo que o atacante fechou com o Palmeiras, mas logo foi rebatido pelo camisa 99 do Flamengo , que chamou Benja de "mentiroso".

O apresentador respondeu Gabriel, o chamando de "arrogante", além de ter citado alguns episódios em que o atleta esteve envolvido, como a polêmica de ter usado a camisa do Corinthians.

Estou andando pra você! https://t.co/I0S9nc8PBC — Benjamin Back (@benjaminback) July 29, 2024 A novela do jogador com o Palmeiras é um dos assuntos mais quentes desta janela de transferências. No início deste mês, A novela do jogador com o Palmeiras é um dos assuntos mais quentes desta janela de transferências. No início deste mês, uma troca entre Gabigol e Dudu chegou a ser cogitada, mas o atacante do Verdão recusou a possibilidade