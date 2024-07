Carol Solberg e Bárbara Seixas comemoram segunda vitória seguida nos Jogos de Paris - AFP

Publicado 30/07/2024 11:57 | Atualizado 30/07/2024 14:12

Rio - Assim como na estreia dos Jogos de Paris, a dupla Carol Solberg e Bárbara Seixas derrotou a equipe da Lituânia, formada por Monika Paulikiene e Aine Raupelyte, por 2 sets a 0, nesta terça-feira (30), na Arena Torre Eiffel. Com parciais de 21/13 e 21/14, as brasileiras venceram a segunda partida seguida em 38 minutos.

Logo no início do primeiro set, Carol e Bárbara abriram cinco pontos de vantagem, o que garantiu certa tranquilidade para as brasileiras. Com muita variação no saque, ataques eficazes e defesas bem feitas, a dupla confundiu as adversárias, que não conseguiram encaixar seu jogo. Sem muitas dificuldades, Carol e Bárbara conseguiram ampliar ainda mais a diferença e fecharam a disputa com apenas 19 minutos de jogo.

O segundo set começou mais equilibrado, com a dupla da Lituânia encaixando melhor os ataques e conseguindo pontuar. Porém, a dupla brasileira estava concentrada e graças as boas defesas e aos erros de ataque das adversárias, chegaram a abrir uma vantagem de sete pontos. Já com o jogo controlado, Carol e Bárbara não diminuíram o ritmo e fecharam o set sem dificuldade.

Com duas vitórias, as brasileiras garantiram classificação às oitavas de final sem perder um único set. Líder do Grupo E com quatro pontos, resta saber, agora, a posição que a dupla ficará em sua chave. O próximo compromisso de Carol e Bárbara será na sexta-feira (2), contra as holandesas Katja Stam e Raisa Schoon, em duelo que pode definir a liderança do grupo.