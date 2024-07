Ana Sátila garantiu vaga na semifinal da canoagem slalom dos Jogos de Paris - AFP

Publicado 30/07/2024 12:20 | Atualizado 30/07/2024 14:11

Rio - Ana Sátila garantiu a classificação do Brasil para a semifinal da canoagem slalom nos Jogos de Paris, na manhã desta terça-feira (30), no Estádio Náutico Vaires-sur-Marne. Com um tempo de 105.16s, a atleta do Botafogo terminou entre os 18 melhores colocados da canoa individual (C1) e conseguiu uma vaga na próxima fase.

Em sua primeira descida, Ana sofreu uma penalidade ao bater no último obstáculo e fechou sua volta em 109.95s. Já na segunda tentativa, Ana fez uma volta perfeita e conseguiu diminuir seu tempo em quase cinco segundos.

Com a classificação, Ana vai em busca de mais uma final olímpica. Nos Jogos de Tóquio, em 2021, ela fez história ao ser a primeira mulher do país a chegar na final do C1. A semifinal será disputada nesta quarta-feira (31), a partir das 10h30 (de Brasília), no Estádio Náutico Vaires-sur-Marne.

No último sábado (28), Ana Sátila entrou para a história ao atingir a melhor colocação de uma mulher do Brasil no caiaque individual (K1) nas Olimpíadas, ao terminar na quarta colocação e quase garantir a medalha de bronze.