Com derrota para o Japão, seleção brasileira termina na 10ª colocação no rugby - AFP

Publicado 30/07/2024 12:54 | Atualizado 30/07/2024 14:09

Rio - A seleção feminina de rugby perdeu para o Japão e terminou na 10ª colocação nos Jogos de Paris. Com amplo domínio das japonesas, as Yaras acabaram derrotadas por 38 a 7 nesta terça-feira (30), no Stade de France.

A primeira etapa foi um verdadeiro amasso das japonesas, que com um minuto de jogo abriram 7 a 0 após marcarem um try e converterem um chute logo em seguida. O Japão continuou impondo um ritmo forte e conseguiram mais 12 pontos, fechando com 19 a 0.

No segundo tempo, as Yaras conseguiram equilibrar as ações, mas aos dois minutos acabaram tomando mais cinco pontos após as japonesas entrarem na área de pontuação e marcarem o try. A partir daí, o Japão voltou a pontuar e chegou a abrir 38 a 0 de frente.

No final da partida, Yasmin Soares completou uma descida e marcou o primeiro e único try do Brasil. Em seguida, foi a vez de Rachel Kocchann converter um chute e fechar o marcador em 38 a 7 para as japonesas.

Com a derrota, a participação do time feminino de rugby na Olimpíada de Paris chega ao fim. Ao todo, foram quatro derrotas e apenas uma vitória.