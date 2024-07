Pepê Gonçalves garante vaga na semifinal do caiaque individual (k1) em Paris - AFP

Publicado 30/07/2024 13:16 | Atualizado 30/07/2024 14:08

Rio - Com uma descida perfeita, Pepê Gonçalves se classifica para a semifinal da canoagem slalom na Olimpíada de Paris. Eliminado ainda na primeira fase da canoa individual (C1), Pedro retornou ao Estádio Náutico Vaires-sur-Marne, nesta terça-feira (30), para a disputa do caiaque individual (K1), modalidade que é especialidade do atleta. Logo em sua primeira volta, Pepê atingiu a marca dos 86.64s e garantiu sua vaga na próxima fase.

Logo na primeira descida, Pepê soube aproveitar a correnteza para ganhar velocidade. Sem encostar em nenhuma baliza, o brasileiro passou a maior parte da classificação com o melhor tempo. Na descidas finais, no entanto, acabou perdendo algumas posições para os adversários.

Praticamente classificado, Pepê foi mais agressivo na sua segunda tentativa, para tentar diminuir seu tempo. Porém, o canoísta acabou cometendo duas penalidades ao encostar nas balizas 7 e 20 durante o percurso e acabou tendo quatro segundo adicionado em seu tempo final, que fechou em 90.71.

Apesar do tempo maior na segunda descida, Pepê garantiu sua vaga na semifinal do caiaque individual (K1) devido a sua volta limpa na primeira descida. Pedro, inclusive, garantiu o oitavo melhor tempo da prova. O francês Titouan Castryck terminou com a melhor marca, com 80.09s.

Na quinta-feira (1) Pepê volta ao Estádio Náutico Vaires-sur-Marne para a disputa da semifinal, que começa a partir das 10h30 (de Brasília). Em sua terceira Olimpíada, o canoísta de 31 anos vai em busca de sua primeira medalha olímpica.