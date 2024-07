Luisa Stefani - Foto: Thearon W. Henderson/AFP

França - Os brasileiros Thiago Wild e Luisa Stefani vão disputar o torneio de duplas mistas do tênas na Olimpíada de Paris. Eles herdaram a vaga da dupla croata Donna Vekic e Mate Pavi, que desistiu de participar, e vão enfrentar o casal de chineses Wang Xinyu e Zhang Zhizhen na primeira partida, já nesta terça (30), às 13h (de Brasília).

O Brasil não estaria na disputa das duplas mistas, já que não conseguiu se classificar entre as 16 equipes. Porém, eles estavam de stand by e ficaram com a vaga.

Caso superem a dupla da China, os brasileiros terão pela frente os australianos Matthew Ebden e Ellen Perez nas quartas de final.